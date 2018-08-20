زلاتكو يستدعي مودريتش وراكيتيتش لمنتخب كرواتيا

استدعي كل من نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش الذي نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، ورفيقه في خط الوسط غريمه في برشلونة الإسباني ايفان راكيتيتش إلى تشكيلة المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم، وذلك لخوض مباراتين وديتين مقررتين في سبتمبر المقبل.

وضمت التشكيلة الأولى للمدرب زلاتكو داليتش منذ خسارة نهائي مونديال روسيا ضد فرنسا (2-4) 25 لاعبا، بينهم القائد مودريتش "33 عاما" وراكيتيتش "30 عاما" رغم الحديث عن إمكانية اعتزالهما اللعب دوليا والسير على خطى ماريو ماندزوكيتش والحارس دانيال سوباشيتش والمدافع فيدران تشورلوكا.

وتلتقي كرواتيا مع البرتغال في 6 سبتمبر في الغارفي، أقصى جنوب البرتغال، قبل لقاء إسبانيا في 11 منه في التشيه في المباراة الأولى لوصيفة بطلة العالم في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا إنجلترا.

ويغيب عن المنتخب الكرواتي المدافع ايفان سترينيتش الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية في نهائي مونديال روسيا، وذلك بعدما أعلن فريقه الجديد ميلان الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنه يعاني من مشكلة في قلبه ويحتاج الى الابتعاد عن اللعبة.