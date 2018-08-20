قمة فالنسيا وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل

المصدر: مدريد - د ب أ

فرض فريق فالنسيا التعادل الإيجابي 1 - 1 على ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الاثنين في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف عن طريق الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة متميزة من أنطونيو غريزمان لينفرد بالمرمى تماما ويسدد على يسار الحارس نوربيرتو نيتو.

وأدرك رودريغو مورينو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 56 إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وخطأ قاتل من مدافع أتلتيكو دييجو جودين، ليستلم رودريغو الكرة بصدره ويسدد كرة قوية في أعلى الشباك.

وفقد أتلتيكو مدريد بذلك أول نقطتين له في الموسم الحالي وبعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي عبر الفوز على ريال مدريد 4 -2 في تالين عاصمة استونيا.