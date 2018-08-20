كلوب يوضح موقفه تجاه كاريوس بعد هفوات نهائي الأبطال

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون من صفوف روما ليس له علاقة بالأخطاء التي ارتكبها الحارس الألماني لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لمجلة "كيكر" الألمانية: يمكن أن يصدقني الناس أو لا، ولكن نهائي دوري أبطال أوروبا ليس له علاقة بقدوم اليسون، إذا كنا قد فزنا في تلك المباراة كنا سنتعاقد مع أليسون أيضا.

وتأتي تصريحات كلوب في الوقت الذي بات فيه فريق بشكتاش التركي على أعتاب استعارة لوريس كاريوس لمدة عامين، ولم يشارك كاريوس في أي مباراة مع ليفربول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي.

وأصبح كاريوس تحت المجهر بعدما تسببت هفواته الكارثية في خسارة ليفربول 1 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأبطال ليحرم الفريق الانجليزي من استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ عام 2005.

وكافح كاريوس خلال استعدادات الفريق لبدء الموسم الجديد، قبل أن يفقد مكانه كحارس أساسي للفريق، بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي الدولي أليسون، حارس مرمى روما الإيطالي، هذا الصيف، مقابل 65 مليون جنيه استرليني "86 مليون دولار".