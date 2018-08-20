ليفربول يسعى للتخلص من كاريوس عبر بوابة بشكتاش

بات فريق بشكتاش التركي على أعتاب استعارة الحارس الألماني لوريس كاريوس من صفوف ليفربول الإنجليزي، ومن المتوقع أن تمتد فترة إعارة كاريوس إلى بشكتاش لمدة عامين.

ولم يشارك كاريوس في أي مباراة مع ليفربول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي، وبات تحت المجهر بعدما تسببت هفواته الكارثية في خسارة ليفربول 1 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأبطال ليحرم الفريق الانجليزي من استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ عام 2005.

وكافح كاريوس خلال استعدادات الفريق لبدء الموسم الجديد، قبل أن يفقد مكانه كحارس أساسي للفريق، بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي الدولي أليسون، حارس مرمى روما الإيطالي، هذا الصيف، مقابل 65 مليون جنيه استرليني "86 مليون دولار".