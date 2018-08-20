ويا يكرم فينغر ولوروا في اليوم الوطني الليبيري

سيتوجه أرسين فينغر المدرب السابق لأرسنال الانجليزي إلى ليبيريا الأسبوع الجاري لنيل أرفع وسام بسبب دوره في تطوير المسيرة الكروية للرئيس الحالي جورج ويا.

وذكرت الحكومة الليبيرية يوم الاثنين أن أحد المدربين السابقين الآخرين لويا في سنوات نشأته وهو كلود لوروا سيحظى بنفس التكريم أيضا.

وقال متحدث باسم الحكومة: سيتم تكريمهما من قبل حكومة ليبيريا يوم 24 أغسطس وهو اليوم الوطني لدورهما في المسيرة الكروية للرئيس جورج ويا، كلا المدربين سيتم تكريمهما في حفل سيقام في مونروفيا.

وكان فينغر هو من أحضر ويا من إفريقيا ليلعب ضمن صفوف موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 1988 حيث كان الفرنسي مدربا للفريق في ذلك الوقت وذلك عقب نصيحة من مواطنه لوروا الذي شاهد ويا وهو يلعب لأول مرة في الكاميرون.

وانتقل ويا للعب مع ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي. واختير أفضل لاعب في العالم عام 1995 ونال جائزة الكرة الذهبية ولا يزال اللاعب الإفريقي الوحيد الذي نال هذه الجائزة.