أتلتيكو يتعرض لضربة بسبب مباراة فالنسيا

سيغيب فيتولو لاعب أتلتيكو مدريد فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التعادل 1-1 مع فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الاثنين.

وقال أتلتيكو في بيان يوم الثلاثاء: أنهى فيتولو المباراة التي أقيمت في ميستايا أمام فالنسيا بينما كان يعاني من ألم في ركبته اليسرى، وكشف تقرير أطباء النادي أنه يعاني من إصابة بالتواء في الركبة من الدرجة الثانية.

ولم يحدد أتلتيكو فترة غياب فيتولو لكن مثل هذه الإصابة تحتاج إلى فترة تصل إلى شهر واحد للعلاج.

وربما يحصل جيلسون مارتنز، الذي تألق بعد المشاركة كبديل أمام فالنسيا، على فرصة أكبر للظهور مع أتلتيكو في الأسابيع المقبلة.