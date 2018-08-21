أوبلاك: خروج فيليبي سيكون محزناً

ألمح يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أن المدافع فيليبي لويس سينضم لباريس سان جيرمان قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية بنهاية أغسطس الجاري.

وتوصل الظهير الأيسر البرازيلي لاتفاق شفهي للانضمام لبطل فرنسا وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.

وقال أوبلاك للصحفيين عقب تعادل أتليتكو في المباراة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم مع فالنسيا بنتيجة 1-1 يوم الاثنين: الأمر محزن حقا لكن هذا هو الحال. يملك فيليبي فرصة جيدة ويجب أن تحترم قرار اللاعب. سنرى ماذا سيحدث.

ومع ذلك، توقع المدرب دييغو سيميوني أن يبقى المدافع ضمن صفوف أتليتكو، وقال عندما سئل عما إذا كان لويس سيبقى في واندا متروبوليتانو "أعتقد هذا..نعم".

وترك المدافع البالغ من العمر 33 عاما أتليتكو لينضم لتشيلسي في 2014 قبل أن يعود بعدها بعام عقب فشله في التأقلم في ستامفورد بريدج.