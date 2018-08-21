الاتحاد الأوروبي يكرم بيكهام لجهوده الإنسانية

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق سينال جائزة رئيس الاتحاد تكريما لمسيرته الحافلة وجهوده الإنسانية الكبيرة.

ووصف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بيكهام بأنه رمز كروي حقيقي لجيله، بعد اختيار لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لنيل الجائزة في موناكو في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال تشيفرين في بيان: تكرم جائزة الرئيس الجهود الرائعة والاحترافية الممتازة والإمكانية الفردية النموذجية، لقد اخترت ديفيد بيكهام لينال جائزة هذا العام لأنه يعد سفيرا عالميا لكرة القدم ويروج للعبة ولقيمها في كل مكان في الكرة الأرضية. أنقذت جهوده الإنسانية الحثيثة حياة الآلاف من الأطفال حول العالم ويجب الاحتفاء بذلك أيضا، بيكهام هو رمز كروي حقيقي لجيله.

وخاض بيكهام 762 مباراة على مستوى الأندية ومنتخب بلاده وأحرز 130 هدفا خلال مسيرته الحافلة على مدار أكثر من 20 عاما.

وأحرز بيكهام لقب الدوري الإنجليزي ست مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع فريق طفولته مانشستر يونايتد قبل أن يتوج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وقضى فترة في لوس أنجليس جالاكسي إضافة إلى إعارة مرتين قصيرتين في ميلان قبل أن يختتم مسيرته في باريس سان جيرمان في 2013.

وسيصبح بيكهام ثالث لاعب إنجليزي ينال هذه الجائزة بعد بوبي روبسون "2002" وبوبي تشارلتون "2009".

وقال بيكهام: إنه لشرف لي الحصول على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي.

وخاض بيكهام 115 مباراة مع إنجلترا وسجل 17 هدفا وظهر في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.