جيسوس: أود اللعب بجانب أغويرو بشكل أكثر

نجحت تجربة مانشستر سيتي بالاعتماد على مهاجمين اثنين معا أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويأمل غابرييل جيسوس أن يحصل على المزيد من الفرص للعب بجوار سيرجيو أغويرو بعدما سجلا 4 أهداف فيما بينهما.

وهز أغويرو الشباك ثلاث مرات بينما أحرز جيسوس هدفا ليفوز سيتي 6-1 على هدرسفيلد في استاد الاتحاد يوم الأحد الماضي.

وقال جيسوس لموقع النادي: يمكننا بكل تأكيد اللعب معا، سيرجيو وأنا لدينا الروح لتسجيل الأهداف وأنا أحاول دائما إنهاء الكرة بشكل رائع. أنا بدأت هذا الموسم برغبة في تطوير إنهاء الفرص ومواصلة مساعدة الفريق، أعتقد أنها كانت مباراة واحدة فقط (الموسم الماضي) التي لم نلعب فيها بشكل جيد. لكن عادة عندما نشترك معا نؤدي عملا جيدا.

وشارك جيسوس مهاجم البرازيل في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي منها عشر مشاركات كبديل مع سيتي حامل اللقب الذي يلعب في ضيافة ولفرهامبتون واندررز يوم السبت المقبل.