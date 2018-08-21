ليفربول يتجاوز كريستال بهدفين في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب على مضيفه كريستال بالاس 2 -صفر يوم الاثنين في الجولة الثانية للمسابقة.

وتقدم جيمس ميلنر بهدف لليفربول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء حصل عليها المصري محمد صلاح، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، وأنهى كريستال بالاس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أرون وان بيساكا.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط ليقتسم الصدارة مع مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وبورنموث وواتفورد.