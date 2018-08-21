نبيل خيرات: "أسبو" سيعود ليستحوذ على حقوق بث البطولات

أكد نبيل خيرات، مدير البث الرياضي في اتحاد الإذاعات العربية، أن اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو" لا يزال موجوداً بشكل قوي مضيفاً أنه سيعود لامتلاك حقوق بث البطولات العالمية.

وقال خيرات في مقابلة مع "العربية": كان اتحاد الإذاعات العربية سباق في امتلاك حقوق أغلب البطولات على مدار 40 عاماً، وفي السابق كانت الاتحادات الإقليمية قوية وأيضا متعاونة بموافقة 22 دولة عربية وهم أعضاء اتحاد الإذاعات العربية، وبمجيء بلاتر حدث التغير الكلي، حيث بدأ بالبحث عن شركات خاصة، ليخرجنا من التلفزة العامة إلى الخاصة لتحقيق الربح وهو ما بدأ الاحتكار بعد أن أقصى الاتحادات.

وأضاف خيرات، حول ماهية اتحاد إداعات الدول العربية: أسبو مؤسسة إعلامية عريقة معروفة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن تراجعت شعبية كرة القدم في المنطقة العربية في الأعوام الأخيرة بسبب الاحتكار، واتحاد إذاعات العرب ليست مؤسسة ربحية أو وسيط في الحقوق، هو جهة تتحدث باسم المواطن العربي خاطبنا كل الجهات مثل "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادان الأفريقي والآسيوي لكرة القدم، حول الاحتكار، وتم تفعيل هذه التوصيات عن طريق الوزراء العرب. وكان موقف هذه الاتحادات إيجابي لأنه حق لكل عربي أن يتابع منتخب بلاده بشكل مجاني.. والوضع سيتغير قريباً وهناك توجيهات أوروبية أصدرها المجلس الأوروبي.

واختتم خيرات بمحاولات أسبو المتواصلة في العودة إلى امتلاك الحقوق: أسبو دخل مفاوضات للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018، وحتى على مستوى البث الأرضي، وتوجهنا لفيفا، ولكن لا يزال اتحاد الإذاعات العربية يحاول في هذا المجال وموجود على الساحة وهو لا يزال قوياً، وهو أفضل مظلة للعرب للتفاوض، ولم تعرض بطولتي مونديال 2026 و2030 على أسبو حقوق نقلها من فيفا، أما حول مونديال 2010 كانت هناك مفاوضات لكن آلت بشكل مختلف.