توريس يساهم بفوز ساغان على فريق إنييستا في اليابان

سجل فرناندو توريس أول هدف له في اليابان ليساهم في فوز فريقه ساغان توسو 3 - صفر على فيسيل كوبي الذي يلعب له مواطنه أندريس إنييستا يوم الأربعاء ليبلغ دور الثمانية في كأس الإمبراطور لكرة القدم.

وهذه أول مواجهة بين الثنائي الإسباني منذ الانتقال للدوري الياباني هذا الصيف وبدأ توريس وأسطورة برشلونة السابق إنييستا من مقاعد البدلاء ونزلا في الشوط الثاني.

وكان ساغان توسو متقدما بهدفين عند نزول توريس، الذي تعثر في بداية رحلته بالبلد الآسيوي بعد ترك أتليتكو مدريد، وسجل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 84 وحسم الانتصار.

ونقلت وكالة كيودو عن توريس قوله بعد الفوز "من الطبيعي بعد الانتقال لمكان جديد أن تحتاج إلى وقت للانسجام".

ويأمل توريس بعد هذا الهدف، في مسابقة الكأس الرئيسية في اليابان، أن يحصل على دفعة معنوية لمساعدة فريقه للابتعاد عن منطقة الهبوط بالدوري. ويقبع ساغان توسو بمنطقة الخطر حاليا في الدوري مع تبقي 11 مباراة على انتهاء الموسم.

وحالف إنييستا المزيد من الحظ منذ انتقل لليابان في يوليو تموز الماضي إذ يحتل فريقه المركز الرابع ويتطلع للتأهل لدوري أبطال آسيا.