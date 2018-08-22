عبدالحق نوري لاعب أياكس يستفيق من غيبوبته

أعلنت أسرة الهولندي ذي الأصول المغربية عبدالحق نوري استعادة لاعب أياكس أمستردام وعيه بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من سنة، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة ودية لنادي أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في شهر يوليو 2017.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن شقيق اللاعب تحدث في لقاء إعلامي، وأكد أن الأسرة لم تفقد الأمل، وقال: الآن لا يتحرك جسديا، لكنه بدأ في تحريك فمه وحاجبيه ولم نفقد الأمل.

ومثل صاحب الـ "21 عاما" المنتخبات الهولندية في المراحل السنية، ويلعب في الفريق الأول لأياكس منذ 2016.

وكان النادي الهولندي اعترف بتقديم علاج غير ملائم للاعب، وقال في بيان سابق: نعترف بمسؤوليتنا والتزامنا بتبعات ما حدث، لفترة طويلة كنا على اقتناع بأن عبد الحق تلقى أفضل عناية ممكنة في الملعب. وقال النادي إنه طلب رأيا خارجيا خلال الواقعة وتصرف وفقا لذلك، لكن المزيد من التحقيقات أظهرت أنه كان يجب استخدام جهاز إزالة رجفان القلب في العلاج.