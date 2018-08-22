لاعبو الدوري الإسباني يهددون بالإضراب عن اللعب

احتجت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إسبانيا يوم الأربعاء بالإجماع على خطط رابطة الدوري الإسباني لإقامة مباريات بالبطولة على أرض الولايات المتحدة، ولم تستبعد تنظيم اللاعبين إضراباً اعتراضاً على المقترح.

وحضر قادة ونواب قادة 20 فريقاً بالدوري، من بينهم سيرجيو بوسكيتس من برشلونة وسيرجيو راموس من ريال مدريد، اجتماعا في مدريد بدعوة من رئيس رابطة اللاعبين ديفيد أغانزو للرد على الإعلان الصادر من رابطة الدوري الأسبوع الماضي.

وقال أغانزو في مؤتمر صحافي: قادة الفرق يشعرون بالدهشة والغضب لاتخاذ قرار بهذه الأهمية دون استشارتهم. يعترض اللاعبون بالإجماع على القرار ولا يوافق عليه أي لاعب، ترحب بعض الأندية بالقرار وتعارضه أندية أخرى لكنني أتحدث نيابة عن اللاعبين.

ولم يستبعد أغانزو، الذي أصبح رئيساً للرابطة هذا العام بعد ترك لويس روبياليس المنصب ليصبح رئيسا للاتحاد الإسباني للعبة، تنظيم اللاعبين لإضراب إذا لم يتم الاستماع لهم: أؤكد بشكل واضح أننا سنتخذ أي إجراء محتمل لتجنب هذا الأمر.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني إن المؤسسة لا تملك تعليقا فوريا على تصريحات أغانزو.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي عن اتفاق شراكة مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام يشمل التخطيط لإقامة عدد من مباريات الدوري الإسباني مستقبلا في الولايات المتحدة. ولم تكشف رابطة الدوري الإسباني عن تفاصيل بشأن موعد إقامة أول مباراة أو عدد المباريات في كل موسم التي ستقام خارج البلاد أو آلية اختيار المباريات أو كيفية تعويض الفرق التي ستفقد ميزة اللعب على أرضها.

وتابع أغانزو: يجب أن تتم الأمور بمزيد من التنسيق. كرة القدم ليست تجارة فقط ولا يمكن اتخاذ القرارات بشكل أحادي الجانب ونحن منزعجون الآن وهناك الكثير من الأشياء لنتحدث عنها.