مدرب هوفنهايم: سنهزم بايرن ونحاول تحقيق لقب الدوري

يهدف فريق هوفنهايم لإرسال رسالة في مباراتهم الافتتاحية بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أمام بايرن ميونيخ، حيث يسعى المدرب جوليان ناغيلسمان للفوز بلقب الدوري في آخر مواسمه مع النادي.

وأنهى هوفنهايم الموسم الماضي في المركز الثاني تحت قيادة ناغلسمان، الذي سينتقل في 2019 لتدريب فريق لايبزيغ.

وكان هذا المركز هو أفضل المراكز التي احتلها النادي والتي سمحت له بالمشاركة للمرة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأعاد ناغيلسمان تأكيد ان الأهداف ستكون عالية مرة أخرى.

وقال ناغيلسمان، في مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ بعد غد يوم الجمعة: لم أقل إننا سنفوز باللقب، ولكننا نريد المحاولة. ما الذي يمكنك أن تقوله سوى ذلك لفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

وخسر ناغيلسمان مباراة واحدة في أربع مباريات واجه فيها بايرن ميونخ، وفاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وقال: لدي شعور جيد لن نركض وعلى رأسنا تاج إذا فزنا. لقب الدوري لن يحسم يوم الجمعة.

وقال ناغيلسمان أيضا أنه ليس في رحلة وداع لأنه: لا يفكر في المستقبل و"يستمتع بعمله كثيرا.

وظهر هوفنهايم بشكل جيد في مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد وفي أول مباراة رسمية للفريق، حيث فاز 6 - 1 على فريق كايزرسلاوترن، المنافس بالدرجة الثالث، في كأس ألمانيا.

ويغيب عن الفريق كل من ناديم أميري، كريم ديمرباي، وأندري كراماريتش و بنيامين هويبنير وفلوريان جريليتش، كما أنهم غير جاهزين للعب مباراة يوم الجمعة، رغم أن بعضهم عاد للتدريبات.