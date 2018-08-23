إيمري يكشف خطة إعادة أرسنال لسكة الانتصارات

يعتقد الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال ضرورة هيمنة لاعبيه على المباريات في إطار سعي الفريق لتحقيق أول انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف وست هام يونايتد يوم السبت.

وبدأت مسيرة إيمري مع أرسنال بهزيمتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي ليحتل المركز 17 في ترتيب المسابقة، وتعرض أرسنال لانتقادات بسبب فقدان الكرة وعدم الهيمنة على مجريات اللعب ما دفع المدرب الإسباني لمطالبة لاعبيه بالعمل بجدية لزيادة الهيمنة.

وقال إيمري للصحفيين يوم الخميس: طريقتي قائمة على الهيمنة على مجريات اللعب لكن المنافس يريد تحقيق الشيء ذاته، أعلم أننا بحاجة للأداء بقوة في كل لحظة في المباراة، الهيمنة على المباراة تعني عدم السماح للمنافس بتنفيذ ما يريد.

وأضاف: لم نهيمن على أول مباراتين، يوم السبت سنخوض مباراة اخرى مختلفة، نريد هيمنة أكبر حتى نحقق الفوز باللقاء.

من المتوقع أن يعود جاك ويلشير إلى نادي طفولته لأول مرة منذ انضمامه إلى وست هام الشهر الماضي، وقال إيمري إن لاعب الوسط ويلشير اختار القرار الأنسب لمسيرته وحث الجماهير على استقباله بشكل جيد في استاد الإمارات.