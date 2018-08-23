بوسكيتس: لن نلعب في أميركا مهما كان السبب

قال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إن رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد موحدة ضد خطط رابطة الدوري إقامة مباراة سنويا من المسابقة في الولايات المتحدة.

وقال الدولي الإسباني في فيديو بثه حساب رابطة اللاعبين على "تويتر": نحن موحدون والرابطة قوية ومثلما قال رئيس الرابطة نحن جميعا نفكر بنفس الطريقة في هذا الشأن، سويا نحن أقوى ومتفقون على معارضة هذه الخطط ونرى أن ما نتفق عليه يمثل الأفضل لكرة القدم.

وانضم بوسكيتس وزميله سيرجي روبرتو يوم الأربعاء إلى قادة ونواب قادة الأندية العشرين المنافسة في دوري الدرجة الأولى خلال الاجتماع في المقر الرئيسي لرابطة اللاعبين المحترفين في مدريد لمناقشة معارضة هذه الخطط.

وقال ديفيد أغانزو رئيس رابطة اللاعبين إن اللاعبين كانوا غاضبين ومندهشين" بشأن هذا الاقتراح ولا يستبعدون الاضراب في حال الضرورة لمنع تنفيذ هذه الخط، متأكد بأن اللاعبون سيقومون بأي شيء ممكن لعدم تنفيذ هذه الخطط.

وقالت رابطة الدوري إنها تخطط للاجتماع مع رابطة اللاعبين لمناقشة الاقتراحات وخطط إقامة هذه المباراة في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة الموندو‭ ‬ استبعد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إمكانية أن تكون مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة إحدى المباريات التي ستقام خارج البلاد.