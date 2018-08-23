بيلغريني يطلب من الجماهير دعم ويست هام أمام أرسنال

حث مانويل بيلغريني مدرب ويست هام يونايتد الجماهير اليوم الخميس للوقف إلى جوار الفريق بعد خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأشار المدرب التشيلي إلى أن الكثير من الجماهير غادرت استاد لندن مبكرا عندما فرط الفريق في تقدمه بهدف ليخسر 2-1 أمام بورنموث يوم السبت الماضي.



وأوضح بيلغريني أن اللاعبين في أمس الحاجة إلى كل دعم ممكن في وقت يتطلع فيه الفريق لحصد أول ثلاث نقاط في الدوري في مواجهة أرسنال على ملعبه يوم السبت.



وقال بيلغريني للصحفيين: لا أنتقد الجمهور لكن المسألة تتعلق بمدى حاجة الفريق لمشجعيه، نعم أتفهم تماما مغادرة الجماهير للملعب قبل نهاية المباراة بخمس

دقائق وفريقها متأخر 4-1 أو 5-1 لكن النتيجة كانت 2-1.



وواصل: يحتاج اللاعبون في هذه اللحظة إلى التماسك والمساندة من كافة الأطراف سواء الجماهير أو الفريق أو المدرب وملاك النادي والجميع. ربما تملك الجماهير سببا دفعها لذلك لكن يجب التوضيح أن الجماهير مهمة للغاية بالنسبة لنا.



وأكد بيلغريني أن ويست هام ربما يخوض مباراة أرسنال بدون قائده مارك نوبل الذي غاب عن المران هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الظهر. وأخفق أرسنال بقيادة أوناي إيمري أيضا في حصد أي نقطة في الجولتين الافتتاحيتين.



وقال المدرب التشيلي عن لاعبي أرسنال: ربما يشعرون بالتوتر بعض الشيء وسيحاولون بالتأكيد لتحقيق أول انتصار لهم ولهذا لا أستطيع أن أعرف رد فعلهم، أما مدربهم إيمري المدرب فقد أبلى بلاء حسنا في إسبانيا ونجح في الفوز بلقب الدوري الأوروبي والأندية التي يقودها دائما ما تقدم كرة قد جيدة لذلك أعتقد أنه سيفعل نفس الشيء مع أرسنال.



وفاز بيلغريني في ست من إجمالي 12 مواجهة سابقة أمام إيمري حينما كان يعمل المدربان في الدوري الإسباني ويتنافسان في دوري الأبطال.