كومباني: أنا محظوظ بقوتي الجسمانية

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي إن إمكاناته البدنية الطبيعية ورغبته في التطور ستساعده على إطالة مسيرته مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجاوز مدافع بلجيكا البالغ عمره "32 عاما" عدة إصابات خلال مسيرته مع النادي التي بلغت عشرة أعوام إذ يجلب الهدوء والصلابة لدفاع فريق المدرب بيب غوارديولا عندما يكون لائقا من الناحية البدنية.

وقال كومباني الذي ينتهي عقده الموسم المقبل لموقع ناديه الرسمي: أعتقد أن ما لم تفهمه الجماهير أنه بغض النظر عن الإصابات فأنا محظوظ لامتلاكي إمكانات بدنية طبيعية تجعلني أتحرك بحرية، أشعر بقوة وأتطور وأتعلم المزيد عن كرة القدم.

وشارك كومباني كبديل في الفوز 2-صفر على أرسنال في افتتاح الموسم وعاد إلى التشكيلة الأساسية التي سحقت هدرسفيلد تاون 6-1 يوم الأحد الماضي.

ويلعب سيتي ضد ولفرهامبتون واندرارز الصاعد حديثا يوم السبت.