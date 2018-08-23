لايبزغ ينسحب من مفاوضات رودي

أغلق فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم ملف ضم سيبستيان رودي لاعب خط وسط بايرن ميونخ بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق بشأن الصفقة، وفقا لما أعلنته مجلة "كيكر" الألمانية يوم الخميس.



والتقى مسؤولو لايبزغ وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء ولكنهما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن الصفقة، وفقا لما ذكرته "كيكر" بدون أن تفصح عن مصدر هذه المعلومة.



ووفقا للتقرير، يريد بايرن ما يقرب من 20 مليون يورو من أجل الاستغناء عن اللاعب الألماني الدولي، أو إعارته بشرط شرائه في الموسم المقبل. وسمح بايرن ميونخ لرودي 28 عاما، الذي لديه عقد مع النادي حتى نهاية موسم 2019 - 2020 بالتحدث مع فريق شالكه.