موراتا ينتقد أسلوب كونتي ويثني على فلسفة ساري

يبدو المهاجم الإسباني ألفارو موراتا واثقا من قدرته على هز الشباك بشكل منتظم هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، بعدما سجل ثاني أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز في 2018 خلال انتصار تشيلسي 3-2 على أرسنال يوم السبت الماضي.

وقال موراتا إن أسلوب اللعب المباشر الذي طبقه المدرب السابق أنطونيو كونتي لم يكن يناسبه، متوقعا أن تتاح له المزيد من الفرص للتسجيل في ظل أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ على الكرة والذي ينتهجه ساري.

وقال موراتا لمحطة تشيلسي التلفزيونية: الشيء الأكثر أهمية هو الحالة التي نلعب في إطارها، كان أسلوب اللعب العام الماضي هو الأسلوب المباشر، كان لزاما علي أن أحمي الكرة أثناء ألعاب الهواء وهذا ليس أفضل ما اتمتع به.

وأضاف: يمكنني الآن أن أهاجم في المساحات وألعب من لمسة واحدة وانطلق نحو منطقة الجزاء من أجل التعامل مع التمريرات العرضية وهذا ما يناسبني بصورة أكبر، المدرب يعمل في ظل وجود الكرة دوما معنا، عندما تعمل مع وجود الكرة معك فإنه تتاح لك المزيد من الفرص وتسنح للمهاجمين المزيد من الفرص.

وسيتوجه تشيلسي، الذي فاز بمباراتيه في الدوري هذا الموسم، للقاء نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.