إيمري: أوباميانغ سيتجاوز بدايته المتواضعة

يعاني المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي يقدم بداية متواضعة مع أرسنال الإنجليزي من نقص في الثقة، بحسب ما قال مدربه الإسباني أوناي إيمري يوم الجمعة.

ولم يدرك أوباميانغ الشباك في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واللتين خسرهما أرسنال أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وتشيلسي على التوالي، وأهدر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق فرصا سهلة أمام تشيلسي، 2-3، الأسبوع الماضي كانت ستضع "المدفعجية" في موقع آمن أمام جارهم اللندني.

وأقر إيمري بأن أوباميانغ، هداف الدوري الألماني في الموسم ما قبل الماضي والقادم مطلع 2018 من بوروسيا دورتموند، بحاجة إلى تعزيز الثقة للعودة إلى السكة الصحيحة، وقد يتحقق ذلك بحال تسجيله ضد ويست هام اللندني يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري.

وقال إيمري: يحتاج أوباميانغ إلى إيجاد الثقة، ثم التسجيل والتسجيل، أعرف الكثير من المهاجمين في مسيرتي، والأمر يتعلق بالوقت، يجب أن يكونوا هناك في الوقت المناسب، وهو كذلك، لكن أنا متأكد أن أوباميانغ، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، داني ويلباك سيسجلون المزيد من الأهداف.

وكان أوباميانغ سجل 10 أهداف في 13 مباراة لأرسنال الموسم الماضي الماضي تحت إشراف المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر. وتحدث إيمري مع اللاعب لتعزيز ثقته بقدرته على التسجيل، وأوضح: العام الماضي، سجل أوباميانغ الأهداف هنا، لذلك تحدثت إليه كثيرا ومنحته ثقتي بعمله.

وفضل إيمري أوباميانغ على لاكازيت في أول مباراتين. وعلى رغم تلقي ويست هام 6 أهداف في أول مباراتين، لا ينوي الدفع بهما سويا ضد جاره "حاليا، لا. أعتقد أنه يجب أن نسيطر على الاستحواذ، مع التمركز على أرض الملعب والمزيد من اللاعبين في الداخل".