الاتحاد الكولومبي يعين رييس بعد توقف مفاوضات بيكرمان

طلب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يوم الجمعة من أرتورو رييس مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما قيادة الفريق الأول في مباراتين وديتين الشهر المقبل أمام فنزويلا والأرجنتين بعد توقف المفاوضات مع خوسيه بيكرمان المدرب الحالي بشأن تمديد عقده.

وقال الاتحاد الكولومبي في بيان: لم يتحدد بعد موقف المدرب خوسيه نيستور بيكرمان وفريقه المعاون من الاستمرار في قيادة الفريق الأول.

وأضاف الاتحاد أن رييس سيقود الفريق الأول في مواجهة فنزويلا في ميامي بالولايات المتحدة في السابع من سبتمبر المقبل والأرجنتين في نيوجيرزي بعدها بأربعة أيام.

ويتولى الأرجنتيني بيكرمان تدريب كولومبيا منذ يناير 2012 لكن مستقبله مع الفريق بات غامضا منذ وداع كأس العالم من دور الستة عشر عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام إنجلترا.