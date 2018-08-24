الشرطة البريطانية تلقي القبض على حارس توتنهام لوريس

قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إن هوجو لوريس قائد توتنهام ومنتخب فرنسا يواجه اتهاما بالقيادة تحت تأثير الخمر، بعدما أوقفت الشرطة لوريس، الفائز بكأس العالم مع فرنسا الشهر الماضي، في وسط لندن في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: تم توجيه اتهام يوم الجمعة 24 أغسطس إلى هوجو لوريس "31 عاما" بالقيادة تحت تأثير الخمر، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر المقبل.

وانضم اللاعب الدولي الفرنسي إلى توتنهام قادما من أولمبيك ليون في ،2012 وشارك في 254 مباراة مع ناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحل توتنهام ضيفا على مانشستر يونايتد في استاد اولد ترافورد يوم الاثنين.