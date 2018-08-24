بالوتيلي: لا يمكن لأحد أن يملي علي أي شيء

قال ماريو بالوتيلي مهاجم نيس إن المدرب باتريك فييرا أقنعه بالبقاء في النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي رغم استقبال عروض من خمسة أندية أخرى أحدها في الصين.

وأغضب بالوتيلي مشجعي نيس لغيابه عن الحصص التدريبية خلال الصيف لدراسة الخيارات المتاحة أمامه قبل أن يقرر الاستمرار لموسم ثالث في النادي.

وأوضح في مقابلة لمحطة النادي التلفزيونية: لم تكن لدي نية للمغادرة والنادي يعرف هذا. وكشف أنه تلقى عرضا من الغريم المحلي أولمبيك مرسيليا.

وتابع بالوتيلي الذي سجل 43 هدفا في 66 مباراة مع نيس: أتفهم موقف المشجعين لكنهم يجب أن يتفهموا موقفي أيضا، نيس لا يلعب في بطولات أوروبا أما مرسيليا فينافس في أوروبا والأمر لا يتعلق بالمشجعين، أنظر إلى أفضل الخيارات وفي النهاية قررت البقاء.

وأقر مهاجم ميلان والإنتر ومانشستر سيتي وليفربول السابق بأن فييرا غير قراره بنسبة 80 في المئة.

وأضاف: كان قراري الخاص لأنه لا يمكن لأحد أن يملي علي أي شيء وأفعل ما أشعر به وأريده ولطالما كان القرار النهائي لي طيلة مسيرتي لكن يوجد أشخاص يوجهون لي نصائح.

وقال بالوتيلي، الذي خاض في مايو الماضي أول مباراة له مع ايطاليا خلال أربع سنوات، إن طموحه في المشاركة ببطولة أوروبا 2020 منعه من اللعب في الصين، وواصل: تلقيت عرضا بمبلغ ضخم من الصين لكن لم يكن مناسبا لي الآن، أريد اللعب في بطولة أوروبا 2020 مع ايطاليا واذا انتقلت للصين سيكون هذا صعبا.