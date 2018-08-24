لوف يعرض خطة إصلاح المنتخب الألماني

يستعرض يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني يوم الجمعة خطط الإصلاح لتصحيح مسار المنتخب بعد صدمة الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع لوف مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الألماني في ميونخ مع استمرار عملية تحليل أسباب إخفاق المنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم 2014 ، بالخروج من الدور الأول في المونديال للمرة الأولى منذ 80 عاما.

وكان لوف قد اجتمع بالفعل مع مسؤولي رابطة الدوري الألماني يوم الثلاثاء، ويدرس الاتحاد الألماني إجراء تغييرات كبيرة في أعقاب الإخفاق المونديالي ، كما يتوقع تكثيف التركيز على تأهيل المدربين وكذلك التدريب على مستوى قطاعات الناشئين.

وحظي لوف بدعم الاتحاد الألماني كما أبدى رغبة في استكمال فترة عقده المستمر حتى عام 2022 طبقا للتجديد الذي أبرم قبيل انطلاق كأس العالم.

وبعد المونديال، أعلن ماريو غوميز ومسعود أوزيل اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواريهما مع المنتخب الألماني ، وقد أعلن أوزيل عن قراره موجها انتقادات للاتحاد الألماني ورئيسه راينهارد غريندل، حيث أبدى شعوره بالعنصرية وعدم الاحترام.

ويعقد لوف مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن خططه من أجل إعادة المنتخب الألماني إلى مسار تحقيق النجاح، كذلك ينتظر أن يعلن لوف عن قائمة المنتخب الألماني استعدادا لاستئناف مشاركته في المنافسات، عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم بلقاء نظيره الفرنسي بطل العالم في سبتمبر المقبل ثم يواجه منتخب بيرو في مباراة ودية.