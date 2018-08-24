مورينيو: لا مشاكل بيني وبين إد وودوارد

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إنه لا توجد أي مشكلة مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي في مؤتمر صحافي مقتضب، يوم الجمعة، غاب عنه العديد من وسائل الإعلام لأنه بدأ في وقت مبكر.

وحظي مورينيو بصيف سيئ حيث كان غير سعيد به بعد فشل النادي في التعاقد مع قلب دفاع، علما أن هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي كان هدفه الرئيسي.

وأفادت تقارير أن هذا الأمر شكل صدعا مع الإدارة، التي شعرت أن المدافع الإنجليزي لن يكون إضافة للاعبين المتواجدين بالفريق حاليا. وعندما سئل هل العلاقة بينه وبين وودوارد طيبة، أجاب مورنيو ببساطة: بالطبع، لا توجد مشاكل.

وكان المؤتمر الصحافى الذي عقد للحديث عن مباراة مانشستر يونايتد مع توتنهام المقرر إقامتها يوم الاثنين لم يستمر أكثر من أربع دقائق ونصف الدقيقة، حيث حضره عدد قليل من مندوبي وسائل الإعلام، لاسيما أنه بدأ قبل موعده المحدد بثلاثين دقيقة.

وكان مانشستر يونايتد خسر 2 - 3 أمام برايتون يوم الأحد الماضي، وقال بول بوغبا عقب المباراة إن طريقتهم كانت خاطئة.

ولم يرد مورينيو على هذا التعليق، قائلا إن الأمر متروك للاعب خط الوسط ليشرحها، وقال: يتعين على بول الرد على كلماته. إذا أردتم الحصول على تفسير لتصريحات بول يجب عليكم أن تسألوه.

وبسؤاله عما إذا كان الموقف ككل كان ردة فعل مبالغ فيها بعد الهزيمة، كان رد مورينيو مختصرا، حيث قال "أنتم متشائمون وأنا لا".