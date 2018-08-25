أرسنال يحقق انتصاره الأول تحت قيادة إيمري

احتفل المدرب أوناي إيمري بفوزه الأول مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التفوق بصعوبة 3-1 على ويست هام يونايتد يوم السبت.



وتقدم ماركو أرناوتوفيتش بهدف لوست هام بعد مرور 25 دقيقة لكن أرسنال صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف بواسطة ناتشو مونريال وعيسى ديوب بطريق الخطأ في مرماه والبديل داني ويلباك ليحقق الانتصار بصعوبة.



وأدرك مونريال التعادل بعد خمس دقائق من هدف الفريق الزائر إذ سدد بقوة بعد كرة عرضية من زميله الظهير الأيمن هيكتور بليرين.



ونجح أرسنال في التقدم عندما أخفق ديوب في إبعاد كرة عرضية من ألكسندر لاكازيت ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه من مدى قريب.



وأرسل بليرين كرة عرضية أخرى في الدقائق الأخيرة وصلت إلى ويلباك الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب في مرمى الحارس فابيانسكي ليضمن انتصار أصحاب الأرض.