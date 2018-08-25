بايرن يستهل مشواره بثلاثية في الدوري الألماني

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" بفوز صعب على ضيفه هوفنهايم 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 23 ثم تعادل أدم شالاي لهوفنهايم في الدقيقة 58 ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 82 قبل أن يختتم آرين روبين أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، الذي يبحث فيه عن التتويج بلقبه السابع على التوالي، فيما يظل فريق هوفنهايم بلا نقاط، في الموسم الذي يسعى خلاله للمنافسة على التتويج بلقب الدوري بعد حصوله على المركز الثالث في الموسم الماضي.