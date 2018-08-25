رونالدو يقرّب قيمة يوفنتوس السوقية من مليار يورو

تخطت القيمة السوقية لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية "تأثير رونالدو"، النجم البرتغالي الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.

وأوضح موقع "كالتشيو اي فينانسا" الإيطالي المتخصص بأداء أندية كرة القدم الإيطالية في أسواق الأسهم، أن سعر سهم النادي المتوج باللقب المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، بلغ ألف يورو عند نهاية التداولات في بورصة ميلانو مساء يوم الجمعة. وبذلك، وصلت القيمة السوقية لنادي السيدة العجوز إلى مليار و31 مليون يورو، وهي الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم عام 2001.

وأوضح الموقع أن ارتفاع هذه القيمة "بلغ أعلى مستوياته هذا الصيف بدءا من يونيو، مع بدء التقارير عن احتمال قدوم كريستيانو رونالدو". وأشار الموقع إلى أنها المرة الأولى التي تنهي فيها أسهم يوفنتوس التداولات فوق حاجز يورو واحد للسهم منذ 31 مايو 2002، موضحا أن قيمة الأسهم ارتفعت بنسبة 55.15% منذ الأول من يوليو.

وبدأت التقارير بشأن احتمال انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس بالتواتر بين أواخر يونيو وأوائل يوليو، واكتسبت زخما إضافيا بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، بالخسارة أمام الأوروغواي، صفر-2، في 30 يونيو.

وأعلن النادي الملكي الإسباني في العاشر من يوليو رسميا انتقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى النادي الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو. وخاض رونالدو، 33 عاما، مباراته الأولى في الدوري مع فريقه الجديد الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 3-2 على مضيفه كييفو فيرونا. ولم يسجل البرتغالي في المباراة الأولى، علما أنه يخوض الثانية ضد لاتسيو في وقت لاحق السبت، والتي ستكون الأولى على ملعب يوفنتوس.

وقال مدربه ماسيميليانو أليغري قبل المباراة "ثمة حماس في الأجواء! (...) رونالدو يضيف حماسا كبيرا لكرة القدم الإيطالية"، محذرا من أن الفريق "لم يفز بأي شيء بعد لمجرد ضمه، علينا أن نظهر النتيجة في الملعب".