شالكه يخسر أولى مبارياته في الدوري الألماني

سقط شالكه وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في أول مباراة له بالموسم الجديد حيث خسر أما مضيفه فولفسبورغ 1 - 2 يوم السبت ضمن مباريات المرحلة الأولى.



وحقق فيردر بريمن تعادلا صعبا مع هانوفر 1 - 1 بينما تغلب هرتا برلين على نورنبرغ 1 - صفر وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه فرايبورغ 2 - صفر وأوغسبورغ على مضيفه فورتونا دوسلدورف 2 - 1 .



وعلى ملعب "فوكسفاجن أرينا" تقدم فولفسبورغ ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر وأفلت من الهبوط بصعوبة ، بهدف سجله جون بروكس في الدقيقة 33 .



وأدرك شالكه التعادل عن طريق نبيل بن طالب بهدف سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 85 ، لكن فولفسبورغ واصل محاولاته ليفجر المفاجأة وينتزع هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ، عن طريق دانييل جينزيك.