كاريوس يرحل إلى بشيكتاش حتى نهاية الموسم القادم

أكد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت انتقال الحارس لوريس كاريوس إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عامين.



وكان من المتوقع أن يرحل الحارس البالغ عمره 25 عاما، والذي خاض 49 مباراة منذ انضمامه من ماينز في 2016، عن النادي بعد التعاقد مع البرازيلي أليسون في صفقة ضخمة من روما.



وتسبب كاريوس في دخول هدفين في مرمى ليفربول خلال الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي قبل الإعلان في وقت لاحق عن معاناته من ارتجاج بالمخ بعد كرة مشتركة سابقة.



وقال ليفربول في بيان: يود الجميع في ليفربول أن يتمنى الحظ السعيد للوريس خلال فترة الإعارة. من المنتظر أن يقضي الحارس باقي منافسات الموسم الحالي إلى وحتى نهاية الموسم القادم مع الفريق التركي الذي بدأ الموسم بالفوز في أول جولتين في الدوري.