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كومان يخضع إلى عملية جراحية ويغيب عن بايرن

المصدر: ميونخ - د ب أ
كومان لحظة خروجه من الملعب
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أعلن بايرن ميونخ الألماني أن مهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع إثر تكرر إصابته بتمزق في أربطة الكاحل ، خلال مباراة الفريق أمام هوفنهايم يوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الألماني.

وتعرض الفرنسي الدولي كومان ، الذي غاب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا ، للإصابة خلال الشوط الأول إثر تدخل من نيكو شولز لاعب هوفنهايم.

وأوضح نادي بايرن أن التشخيص كشف أن كومان (22 عاماً) تعرض في المباراة التي فاز بها بايرن 3 - 1 ، لتمزق في الرباط الذي يعلو الكاحل الأيسر.

وأضاف النادي البافاري في بيان: كومان سيخضع لعملية جراحية وسيغيب لعدد من الأسابيع. ومن جانبه ، قال نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق: إننا بالطبع نشعر بحزن عميق إثر تكرر إصابة كينغسلي.

كلمات دالّة

#بايرن, #هوفنهايم, #كومان

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