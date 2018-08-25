كومان يخضع إلى عملية جراحية ويغيب عن بايرن

أعلن بايرن ميونخ الألماني أن مهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع إثر تكرر إصابته بتمزق في أربطة الكاحل ، خلال مباراة الفريق أمام هوفنهايم يوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الألماني.

وتعرض الفرنسي الدولي كومان ، الذي غاب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا ، للإصابة خلال الشوط الأول إثر تدخل من نيكو شولز لاعب هوفنهايم.



وأوضح نادي بايرن أن التشخيص كشف أن كومان (22 عاماً) تعرض في المباراة التي فاز بها بايرن 3 - 1 ، لتمزق في الرباط الذي يعلو الكاحل الأيسر.



وأضاف النادي البافاري في بيان: كومان سيخضع لعملية جراحية وسيغيب لعدد من الأسابيع. ومن جانبه ، قال نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق: إننا بالطبع نشعر بحزن عميق إثر تكرر إصابة كينغسلي.