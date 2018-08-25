لوبيتيغي: لاعبو ريال مدريد سيعوضون غياب أهداف رونالدو

شدد مدرب ريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيغي، السبت، على لاعبيه تسجيل أهداف أكثر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة.

وقبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، لم يبرم النادي الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، صفقة كبيرة لتعويض انتقال البرتغالي إلى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو.

وكان رونالدو (33 عاماً) هدافا لا يعوض بالنسبة إلى ريال مدريد، إذ سجل 450 هدفا في 438 مباراة خاضها مع النادي خلال تسعة مواسم في صفوفه. وأكد المدرب الإسباني السبت أن مهمة تعويض القدرة التهديفية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لا يمكن أن تلقى على عاتق لاعب بمفرده.

وقال في مؤتمر صحافي عشية المباراة الثانية من الموسم الجديد لليغا ضد مضيفه جيرونا: بدلا من السؤال عمن سيسجل هذه الأهداف، علينا أن نتحدى أنفسنا لتسجيل عدد أكبر من الأهداف كفريق، على كل الفريق أن يسجل كل هذه الأهداف. تسجيل عدد أكبر من الأهداف من الذي حققه رونالدو وتلقي عدد أقل منها.

ويعتمد ريال في خط المقدمة على الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل والإسباني ماركو أسنسيو، وسط تقارير عن مسعى مدريدي لاستقطاب الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان.

وأكد لوبيتيغي ضرورة عدم التركيز على أن يعوض لاعب بمفرده رونالدو، قائلا: سيكون بلا طائل وضع كل هذا الضغط الهائل على شخص بمفرده، لدينا تشكيلة رائعة وأنا مسرور من كل اللاعبين لأنني أرى أنهم مستعدون لتقديم كل شيء للفوز بالدوري المحلي والمسابقات الأخرى.

ويقود لوبيتيغي ريال في موسمه الأول معه بعدما عينه النادي خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي اختار الرحيل في نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق منذ مطلع العام 2016 إلى سلسلة ألقاب منها الدوري المحلي لموسم 2016-2017، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.