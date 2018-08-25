ماغواير يخطف فوزاً ثميناً لليستر من ساوثهامبتون

سجل المدافع هاري ماغواير هدفا في الوقت بدل الضائع ليهدي ليستر سيتي الفوز 2-1 على ساوثهامبتون صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وكان ساوثهامبتون فشل في التسجيل على أرضه في أربع من آخر ست مباريات لكن بعد التعادل في الشوط الأول دون أهداف هز المدافع رايان برتراند الشباك بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء.



ولم يستمر التقدم طويلا إذ أدرك ديماراي غراي التعادل لفريق ليستر قبل أن يتعرض بيير هويبرغ لاعب وسط ساوثهامبتون للطرد في الدقيقة 77 في نقطة فاصلة للقاء.



وفي ظل اللعب بعشرة لاعبين أصبحت الأفضلية لفريق ليستر حتى سجل ماغواير مدافع منتخب إنجلترا هدف الانتصار بتسديدة أرضية قوية في اللحظات الأخيرة.