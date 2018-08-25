يوفنتوس يواصل الفوز.. ورونالدو يفشل في تسجيل هدفه الأول

تخطى يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، عقبة ضيفه لاتسيو وفاز عليه يوم السبت 2 - صفر في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومن سوء طالع لاتسيو أنه بدأ الموسم بمواجهتين صعبتين، الأولى ضد وصيف البطل نابولي وخسر أمامه 1-2 قبل سقوطه أمام البطل الذي حقق فوزا ثانيا صعبا بعد الأول على كييفو في وقت قاتل 2-3.

ولعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس حربة، ولم يكن موفقا، واختلطت الأدوار بينه وبين الكرواتي ماريو ماندزوكيتش فلم ينجح الأخير في تحركاته في الجهة اليسرى، بينما كان فيديريكو برنارديسكي الذي لعب أساسيا على حساب الأرجنتيني باولو ديبالا، الأنشط في الخط الهجومي وأحدث خطورة كبيرة على فريق العاصمة بتحركاته وعرضياته من الجهة اليمنى.

وأنقذ الحارس الدولي البولندي فويسييتش تشيزني مرمى يوفنتوس من فرصة هدف بتحويله تسديدة قوية أطلقها البوسني سيناد لوليتش بعد أن خطف الكرة من الدفاع (11)، وأصاب الألماني سامي خضيرة القائم الأيسر لمرمى لاتسيو (19).

وافتتح البوسني الآخر ميرالم بيانيتش التسجيل لفريق "السيدة" بعد عرضية من برنارديسكي وتمريرة بالرأس من خضيرة تابعها "طائرة" قوية بيمناه من بعد قوس المنطقة إلى يسار الحارس الألباني توماس ستراكوشا (30).

وفي الشوط الثاني، غاب تشيرو إيمبولي الذي أربك في الشوط الأول دفاع يوفنتوس وهدد مرماه مرات عدة، كليا عن الواجهة فتحسن أداء اصحاب الأرض، وحرم ستراكوشا النجم البرتغالي المنتقل من ريال مدريد الإسباني، من هدف التعزيز بتحويل كرته إلى ركنية من فوق العارضة (70).

ولم يقف الحظ أيضا في صف رونالدو وحرمه من افتتاح رصيده في الدوري الإيطالي، عندما حاول متابعة كرة أرسلها من الجهة اليمنى مواطنه جواو كانسيلو فأفلتت من قدمه اليمنى مع تدخل الحارس الألباني لتصل إلى ماندزوكيتش الذي وضعها بسهولة في الشباك هدفا ثانيا ليوفنتوس (75). وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع فرصتين ليوفنتوس عبر البديل الأوروغوياني رودريغو بينتانكور وكانسيلو.

ويلعب لاحقا يوم السبت نابولي مع ميلان، سادس ترتيب الموسم الماضي، في لقاء القمة.