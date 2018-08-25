"لمسة يد" تحرم سيتي النقاط الثلاث أمام وولفرهامبتون

فجر وولفرهامبتون مفاجأة بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 1 - 1 يوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ويلي بولي التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة 57 ثم أدرك إيميريك لابورت التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 68 ليخرج كل فريق بنقطة واحدة من المباراة، ويرفع سيتي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، مقابل نقطتين لوولفرهامبتون.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتيه الأوليين في مسيرته للدفاع عن اللقب، لكنه تعرض لكبوته الأولى اليوم وأهدر نقطتين أمام وولفرهامبتون الصاعد من دوري الدرجة الأولى والذي تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليستر سيتي في مباراتيه السابقتين بالدوري.