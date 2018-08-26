إسبانيول يهزم فالنسيا ويحرمه الفوز الأول في "لا ليغا"

ألحق إسبانيول الخسارة الأولى لضيفه فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

ارتفع رصيد إسبانيول إلى أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

تقدم إستيبان غرانيرو لإسبانيول في الدقيقة 62، وأضاف زميله بورخا إغليسياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

يذكر أن إسبانيول بدأ مشواره في البطولة هذا الموسم، بتعادله 1 - 1 مع مضيفه سيلتا فيغو في المرحلة الأولى، فيما تعادل فالنسيا بالنتيجة ذاتها مع ضيفه أتلتيكو مدريد في نفس المرحلة.