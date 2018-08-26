إيمري: أوزيل مريض.. والطبيب يؤكد ذلك

نفى أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم التقارير التي أفادت بغياب مسعود أوزيل عن المباراة التي فاز بها فريقه على ويست هام يوم السبت بسبب خلاف في التدريبات.





ولكن، ذكرت شبكة "اي اس بي ان البرازيلية" أن أوزيل رفض الظهور بعدما تجادل الثنائي عقب إبلاغ اللاعب الألماني أنه لن يكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق.



وتساءل إيمري قائلاً: لماذا يتم إبلاغ هذه المعلومات؟ هذا غير صحيح، لقد كان مريضا. لقد تحدث مع الطبيب ومعي، وقررنا ألا يلعب في المباراة.



وأضاف إيمري أن أوزيل كان مع الفريق قبل المباراة ولكنه غادر بسبب المرض. وأكد : طلبت منه الحضور للمباراة إذا شعر بتحسن وهو شعر بتحسن يوم المباراة وقبل المباراة كان مع الفريق معي. لا توجد مشكلة مع اللاعب، هذه المعلومات غير صحيحة. أسألوا الطبيب، والطبيب يمكنه الشرح.

وكان الفوز الذي حققه أرسنال على ويست هام هو الأول لإيمري منذ توليه تدريب الفريق خلفا لأرسين فينغر.



وكان أرسنال بدأ مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أمام مانشستر سيتي صفر - 2 ثم الخسارة أمام تشيلسي 2 - 3.