بهدف غريزمان.. أتليتكو مدريد يحقق فوزه الأول بصعوبة

حقق أتليتكو مدريد انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم حيث تغلب على ضيفه رايو فايكانو 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

ويدين أتليتكو بفضل كبير في الفوز للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 .

ولم يظهر أتليتكو بأفضل مستوياته وكاد أن يفقد الفوز في الوقت القاتل لكن حارس مرماه يان أوبلاك تصدى ببراعة لكرة خطيرة سددها سيرخيو مورينو. ورفع أتليتكو، الذي كان قد تعادل في مباراته الأولى مع فالنسيا، رصيده إلى أربع نقاط بينما ظل رايو فايكانو بدون رصيد من النقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي وقت سابق، سقط فريق ديبورتيفو ألافيس في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ريال بيتيس، وحصد كل من الفريقين بذل أول نقطة له في الموسم ، حيث كان كل منهما قد خسر مباراته في المرحلة الأولى.