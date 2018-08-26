بيكيه: يجب تطوير ملاعب إسبانيا قبل التفكير بأميركا

عبر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم واللاعب جيرارد بيكيه عن غضبهما بسبب حالة أرضية ملعب نادي بلد الوليد.

وانتزع برشلونة يوم السبت فوزا صعبا من مضيفه بلد الوليد 1 - صفر في الجولة الثانية من الدوري، ولكن كان محور الحديث أرضية ملعب خوسيه زورييلا، والتي تم إعادة وضعها قبل أربعة أيام من المباراة والتي ظهر أنها تخرج من موضعها.



وقال فالفيردي: كان الملعب سيئا منذ البداية. كان من الصعب اللعب في مثل هذه الظروف.مر وقت طويل منذ أن شاهدت ملعبا عشبه مقصوص بشكل سيئ. كان على اللاعبين أن يقلقوا حتى لا يصابوا.



من جانبه قال بيكيه: كان علينا أن نعمل بكد بسبب حالة أرضية الملعب، نريد أن نبيع مباريات الدوري الإسباني إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن قبل كل شيء علينا أن نقلق مما يحدث هنا (في إسبانيا) لأن خطر الإصابة ضخم، لقد كان هذا محرجا. أتمنى من المسؤولين أن يفعلوا شيئا لأن هذا كان مؤسفا.