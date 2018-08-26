دورتموند يستهل مشواره في الدوري الألماني برباعية

بدأ بوروسيا دورتموند مشواره في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" على أفضل وجه، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه لايبزيغ إلى فوز ثمين ومستحق 4 - 1 يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة التي شهدت أيضا فوز ماينز على ضيفه شتوتغارت بهدف نظيف.

وحصل دورتموند، الساعي لانتزاع اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

وتقدم لايبزيغ بهدف مباغت حمل توقيع الفرنسي جان كيفن أوغستين في الثانية الحادية والثلاثين من عمر المباراة، محرزا بذلك أسرع هدف في تاريخ الفريق بالبطولة. وسرعان ما استعاد دورتموند اتزانه بعد صدمة الهدف المبكر، حيث أدرك محمود داوود، الألماني ذو الأصول السورية، التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33.

وجاء الهدف الثاني لدورتموند عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز النمساوي مارسيل سابيتسر لاعب لايبزيغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، فيما تكفل البلجيكي أكسيل فيتسيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43. واختتم ماركو رويس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

من جانبه، استهل ماينز مسيرته في الموسم الحالي بالبطولة بالفوز 1 - صفر على ضيفه شتوتغارت في وقت سابق اليوم. حصد ماينز أول ثلاث نقاط في البطولة هذا الموسم.

ويدين ماينز بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البديل أنتوني أوجا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76. وتابع أوجا تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق زميله روبن كوايسون، لتمر الكرة من أمام رون روبرت زيلر، حارس مرمى شتوتغارت، ليسدد اللاعب النيجيري الكرة بسهولة في المرمى الخالي.