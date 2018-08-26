راكيتيتش: أموال القطريين لن تبعدني عن برشلونة

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني بقاءه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بالرغم من اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته في الفترة الحالية.

وقال راكيتيتش عقب فوز فريقه على بلد الوليد 1 - صفر يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري : أشعر أنني محظوظ لكوني قادرا على الدفاع عن شعار النادي، ودعوني آمل أن أبقى هنا لسنوات مقبلة. أفضل شيء أن أظل هنا.



وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان قدم 125 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد اللاعب الكرواتي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن الفوز الصعب الذي حققه فريقه على بلد الوليد قال : كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأرضية الملعب لم تساعدنا. آمل أن يتمكنوا من إصلاح الملعب في أقرب وقت ممكن.