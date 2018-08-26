شرخ في الجمجمة يبعد كين عن الملاعب

تعرض مايكل كين مدافع إيفرتون الإنجليزي لشرخ بسيط في الجمجمة خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع بورنموث 2-2 يوم السبت وقضى اللاعب (25 عاماً) ليلة السبت في المستشفى بعدما خرج من الملعب في اصطدام بالرأس مع زميله بالفريق إدريسا جاي.



وذكر الموقع الرسمي للنادي على الانترنت ان اللاعب خرج من المستشفى صباح الأحد وولن يتمكن من الانخراط في ألعاب هوائية بالرأس من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.



وقال كين : أنا بصحة جيدة ولكنني تعرضت لشرخ بسيط في الجمجمة والذي سيتعافى تلقائيا هذا يعني أنني لن أكون قادرا أن أتدخل في يألعاب هوائية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. سأعود للفريق وللملاعب في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.



وسجل كين الهدف الثاني لفريق إيفرتون قبل أن يتمكن بورنموث من العودة إلى أجواء المباراة وتسجيل هدفي التعادل.