صحيفة: أبراموفيتش يدرس بيع تشيلسي.. والروسي ينفي

كشفت صحيفة صنداي تايمز أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، عين مستشارا لدراسة مسألة بيع نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونفى مصدر بالنادي وجود خطة لدى أبراموفيتش للبيع، بينما قالت الصحيفة البريطانية إن أبراموفيتش أقدم على هذه الخطوة بعد رفضه عرضاً من شركة أميركية لشراء حصة أقلية بالنادي.



وأوضح مصدر بتشيلسي رفض الكشف عن اسمه: النادي ليس للبيع. المالك لا يفكر في بيع النادي. ورفض متحدث باسم أبراموفيتش في موسكو التعليق على التكهنات.



وواجه أبراموفيتش مشاكل في تجديد تأشيرة بريطانيا في وقت سابق هذا العام ما اضطره للغياب عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.



وزادت تكهنات بشأن التزامه مع تشيلسي عندما أعلن النادي توقف مهام العمل في الاستاد الجديد في لندن إلى أجل غير مسمى.