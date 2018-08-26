صلاح يهاجم الاتحاد المصري ويقول: تجاهلوا رسائلي

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

اتهم المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اتحاد كرة القدم ببلاده بتجاهل رسائله ورسائل محاميه الخاص، وسط أخبار تشير إلى مشكلة الحقوق الإعلانية التي تفجرت قبل مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتب محمد صلاح بعد يوم واحد من قيادته ليفربول إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي على "تويتر": الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!.



وهذه المرة الثانية التي يوجه فيها نجم كرة القدم العالمي انتقادات مباشرة إلى اتحاد بلاده، بعدما كتب أواخر إبريل الماضي عبر "تويتر" كذلك: بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا... كنت أتمنى أن يكون التعامل أرقى من ذلك.

وبدأت الأزمة بين هداف الدوري الإنجليزي واتحاد القدم المحلي قبل المشاركة في مونديال كأس العالم 2018، عندما تم وضع صورته على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة وتحديداً جوار شعار شركة اتصالات منافسة لأخرى وقع معها صلاح عقداً تسويقياً في فترة ماضية.



وأكد محاميه رامي شعبان عبر تغريدات وجود مشكلة بين الطرفين، وكتب: نواجه مشكلة جدية جدا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة. كل الخيارات على الطاولة.



وواصل: لماذا ننقل الأمر الى مواقع التواصل؟ لا أحد يرد علينا الأمر متواصل منذ أشهر ولا أحد يرد على البريد الإلكتروني أو الرسائل، الأمر خارج عن سيطرتنا ونحن نتعرض للضرر.