فابينيو: علي التأقلم مع أسلوب ليفربول

يأمل فابينيو لاعب الوسط المنضم حديثا لليفربول في أن يظهر لأول مرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن لاعب الوسط البرازيلي يدرك أن عليه التأقلم على أسلوب اللعب القوي للفريق القادم من مرسيسايد تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.



وكان فابينيو بديلا لم يتم الدفع به في انتصار ليفربول 4-0 على ويست هام يونايتد في افتتاح مباريات الدوري قبل ان يتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من التشكيلة التي فازت 2-0 على كريستال بالاس ثم خلال الفوز 1-صفر على برايتون أند هوف البيون يوم السبت.



وقال اللاعب السابق لموناكو في تصريحات لمحطة النادي التلفزيونية: أتطلع كلاعب جديد للتعرف على هذا الدوري. خوضي لأول مباراة سيكون عاملا إيجابيا ايضا. يتميز الدوري الإنجليزي الممتاز بأسلوب اللعب الضاغط ويحتاج للكثير من اللياقة البدنية. لكن الأمل يحدوني للتأقلم في أسرع وقت ممكن، سأقدم كل ما لدي...يوفر لي زملائي في خط الوسط النصح والمساعدة.



ووجد فابينيو نفسه في موقف مشابه للظهير الأيسر أندي روبرتسون ولاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين بعد أن أمضيا فترة للتأقلم مع طريقة لعب ليفربول القائمة على الضغط المتقدم قبل ان يشقا طريقهما للتشكيلة الأساسية.