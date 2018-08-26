"الفيديو" ينقذ برشلونة من خسارة نقطتين أمام بلد الوليد

المصدر: مدريد - د ب أ

أنقذ الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي ونظام حكم الفيديو المساعد (فار) من كمين مضيفه بلد الوليد لينتزع الفريق الكتالوني صدارة جدول الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 1 - صفر على مضيفه بلد الوليد مساء السبت في المرحلة الثانية من مباريات المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم السيطرة شبه التامة من جانب برشلونة على مجريات اللعب حيث استحوذ على الكرة بنسبة تجاوزت 70 بالمئة.

وفي الشوط الثاني ورغم استمرار تألق جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد في مواجهة فريقه السابق ، حسم برشلونة المباراة بهدف نظيف سجله ديمبلي في الدقيقة 57 .

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط ليفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.



وكاد بلد الوليد يقلب الطاولة على برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف قاتل ولكن الحكم لجأ لنظام (فار) الذي أثبت تسلل البديل كيكو ما دفع الحكم لإلغاء الهدف.