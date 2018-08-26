"هدف عكسي" يمنح تشيلسي النقاط الثلاث أمام نيوكاسل

حطم تشيلسي عناد مضيفه نيوكاسل يونايتد، بعدما تغلب عليه 2 - 1 بصعوبة بالغة في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحافظ على بدايته المثالية بالمسابقة العريقة هذا الموسم، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

كان تشيلسي هو الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان أكثر نشاطا من الناحية الهجومية ،وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبوه، قبل أن يفتتح نجمه البلجيكي إيدين هازارد التسجيل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وأدرك نيوكاسل التعادل سريعا، بعدما أحرز لاعبه البديل خوسيلو هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة 83، بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية تغاضي حكم المباراة عن احتساب خطأ لمصلحة تشيلسي قبل تسجيل الهدف.

ولم يهنأ الفريق المضيف بالتعادل كثيرا، بعدما سجل لاعبه دي أندري يدلين هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87، ليحقق الفريق الأزرق انتصاره الأول في المسابقة على ملعب نيوكاسل منذ سبعة أعوام.