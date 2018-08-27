إنتر ميلان يواصل التعثر ويتعادل مع تورينو

واصل إنتر انطلاقته المخيبة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع ضيفه تورينو يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

وحصد إنتر وتورينو على أول نقطة لهما في المسابقة هذا الموسم، بعدما خسرا أمام ساسولو وروما على الترتيب في الجولة الافتتاحية للبطولة الأسبوع الماضي.

وفرط إنتر في الحفاظ على تقدمه بهدفين حملا توقيع إيفان بيريسيتش وستيفان دي فراي في الدقيقتين السادسة و32، بعدما أحرز أندريا بيلوتي وسواليهو ميتي هدفين لتورينو في الدقيقتين 55 و68.

وبدأ فيورنتينا مشواره في البطولة على نحو جيد، عقب فوزه الكبير 6 - 1 على ضيفه كييفو فيرونا. حصل فيورنتينا، الذي لم يخض المرحلة الافتتاحية للمسابقة عقب تأجيل لقائه مع مضيفه سامبدوريا، على أول ثلاث نقاط له في مسيره بالبطولة، في حين ظل رصيد كييفو خاليا من النقاط، بعدما تكبد خسارته الثانية على التوالي.

وتقدم فيورنتينا بهدف مبكر عن طريق لاعبه نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة الثامنة، وأضاف جيرسون الهدف الثاني في الدقيقة 42. وأضاف ماركو بيناسي وفيديريكو كييزا الهدفين الثالث والرابع لفيورنتينا في الدقيقتين 49 و71، فيما سجل نيناد توموفيتش هدف كييفو الوحيد في الدقيقة 76، قبل أن يعود بيناسي لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الخامس لفيورنتينا في الدقيقة 90.

واختتم جيوفاني سيميوني مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لفيورنتينا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وحافظ سبال على انطلاقته الجيدة بالمسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه 1 - صفر على ضيفه بارما في وقت سابق.

وارتفع رصيد سبال، الذي تغلب على بولونيا في المرحلة الماضية، إلى ست نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد بارما، العائد مرة أخرى للبطولة، عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر. ارتدى ميركو أنتينوسكي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف سبال الوحيد في الدقيقة 49.